Slamdance 2017 award winners | ParkRecord.com

Experimental Shorts Honorable Mention: Carolina Chary Quintero’s “Blua” Experimental Shorts Grand Jury Award: Ariana Gerstein’s “UpCycles” Anarchy Shorts Honorable Mention: Jonathan Daniel Brown’s “Horseshoe Theory” Anarchy Shorts Grand Jury Award: Maxwell McCabe-Lokos’ “Ape Sodom” Animated Shorts Honorable Mention: Nari Jang’s “My Father’s Room” Animated Shorts Grand Jury Award: Renee Zhan’s “Hold Me (Ca Caw Ca Caw)” Documentary Shorts Honorable Mention: Fabio Palmieri’s “Irregulars” Documentary Shorts Grand Jury Award: Francesca Scales and Mark Olexa’s “Moriom” Narrative Short Honorable Mention: Francois Jaros’ “Oh, What a Wonderful Feeling” Narrative Short Grand Jury Award: Tim Mason’s “No Other Way to Say It” Spirit of Slamdance Award: Jerzy Rose’s “Neighborhood Food Drive” Documentary Feature Audience Award: Stefan Avalos’ “Strad Style” Narrative Feature Audience Award: Bill Watterson’s “Dave Made a Maze” Beyond Audience Award: Jamie Greenberg’s “Future ’38” Documentary Feature Honorable Mention: Charles Fairbanks & Saul Kak’s “The Modern Jungle” Documentary Feature Grand Jury Award: Stefan Avalos’ “Strad Style” Narrative Feature Honorable Mention: Josh Helman’s “Kate Can’t Swim” Narrative Feature Grand Jury Award: Daniel Warth’s “Dim the Fluorescents”